Dupla é presa em posse de armas e munição em Brasiléia

Alexandre Lima

Um trabalho investigativo coordenado pelo delegado da regional do Alto Acre, Karlesso Nespoli, levou os agentes da delegacia do município de Brasiléia, até os bairros Leonardo Barbosa e 28 de Maio, com intuito de localizar e deter pessoas que estivessem ligadas a crimes pela fronteira.

Segundo foi apurado, além das prisões, também tinham como alvo a possível localização de retenção de drogas e armas que poderiam, ou estão, para a pratica do ilícito contra os cidadãos de bem.

Já durante a noite desta terça-feira, dia 24, dois suspeitos foram localizados que já conhecidos pela Justiça. Jucicley da Silva Moura (24), vulgo ‘Nem’, juntamente Artur Rodrigues (25), vulgo ‘Chacal’, que possivelmente estariam envolvidos em delitos.

Foi quando os dois resolveram colaborar com o trabalho dos agentes, e dizer onde estavam guardando algumas armas. Nos locais mencionados, foram encontradas quatro armas de fogo, sendo uma escopeta, dois revolveres e uma espingarda, além de munição calibre 38 e para escopeta 16 e 20, juntamente com uma balança de precisão.

Também foi descoberto que o ‘Nem’ e o ‘Chacal’, fazem parte do grupo criminoso Bonde dos 13. A dupla foi presa em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo e munição, sendo conduzidos para a delegacia de Brasiléia.

O delegado Karlesso Nespoli iria ouvir a dupla e encaminhar para o Fórum da Comarca para os procedimentos cabíveis, onde pedirá a prisão preventiva e serem encaminhados para o presídio estadual FOC o mais breve possível.

Comentários