Dupla em moto persegue e executa mulher com 1 tiro, no conjunto Novo Horizonte

Folha do Acre

A jovem Luciana Damasceno da Costa, 28 anos, foi assassinada com um tiro na noite deste sábado (28) na Travessa Cegonha, conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima estava voltando de um supermercado, que fica próximo à sua casa, juntamente com uma prima, quando foi seguida por dois homens em uma motocicleta.

Ao ser aproximarem da vítima, os suspeitos pararam a moto e o garupa desceu e já foi atirando contra Luciana. Ela ainda conseguiu correr e entrar em casa, mas não resistiu ao ferimento e morreu na sala.

Os suspeitos fugiram na motocicleta. Os vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar e o Samu. Um equipe médica foi até o local, mas Luciana já estava morta.

De acordo com um dos peritos que fez a perícia técnica, a vítima foi atingida com um tiro abaixo do braço que atingiu o tórax. O corpo foi encaminhado ao IML para os procedimentos de rotina e depois será liberado para a família realizar o velório e sepultamento.

