Duplo rompimento de cabos causa apagão em serviços de internet e telefonia no Acre

Problema se deu em um trecho entre Abunã e Vila Extrema, em Rondônia, por volta das 19h40 de quarta (26)

O estado do Acre ficou com pane geral nos serviços de telefonia e internet nesta quinta-feira (26). As empresas OI, Vivo, TIM, Embratel e Claro ficaram totalmente inoperantes. O motivo, de acordo com as operadoras, foi um duplo rompimento de um cabo de fibra ótica causado por terceiros durante um serviço de terraplanagem. O serviço começou a ficar com instabilidade desde a tarde desta quarta (26).

Ao G1, a OI informou que o problema se deu em um trecho entre Abunã e Vila Extrema, em Rondônia, por volta das 19h40 desta quarta.

“A Oi informa que o rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora causado por terceiros (serviços de terraplenagem) causou a interrupção dos serviços de telefonia móvel, banda larga e telefonia fixa interurbana nos estados do Acre e Rondônia. Os técnicos da Oi foram acionados para fazer os reparos e os serviços foram normalizados por volta das 2 horas de hoje, dia 26/10”.

A TIM disse que houve um duplo rompimento de fibra em um trecho provido por um parceiro, mas os serviços já foram restabelecidos.

A Embratel afirmou que foi uma falha pontual na rede. “Informamos que uma falha pontual na rede está afetando parcialmente os serviços na região. Nossos técnicos já estão finalizando os ajustes necessários”.

O G1 também entrou em contato a Vivo e a Claro, mas até publicação desta reportagem as empresas ainda não se posicionaram.

Fonte: G1/AC

