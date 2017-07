Durante abordagem preventiva, Batalhão Ambiental apreende arma de fogo artesanal

Homens do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) apreenderam na manhã desta segunda-feira, 3, uma arma de fogo de fabricação artesanal. O fato aconteceu durante abordagem preventiva na estrada AC-90, próximo a Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa).

De acordo com os militares, a arma de fogo calibre 22, com quatro munições intactas estava no interior de um veículo conduzido por Elias Braz da Mota, 42 anos. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Flagrantes (Defla).

Apreensão de madeira sendo transportada ilegalmente

Mais cedo, outra guarnição montou uma barreira no KM 14 e apreendeu uma caçamba de cor vermelha, de placa MZQ 0125 com 11 metros cúbicos de madeira sendo transportada ilegalmente. O condutor do veículo de 29 anos, foi conduzido para Defla.