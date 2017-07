Durante entrevista à ContilNet, ex-prefeito André Hassem diz que disputará vaga na Aleac

Mesmo tendo concluído o primeiro mandado, ele não disputou a reeleição frente à prefeitura de Epitaciolândia

WILIANDRO DERZE

O ex-prefeito do município de Epitaciolândia, André Hassem (PR), esteve no stand da ContilNet na ExpoAcre 2017 concedendo entrevista sobre o momento político que passa a região do Alto Acre. Na ocasião, Hassem anunciou sua possível candidatura a deputada estadual nas eleições de 2018 e apoio às pré-candidaturas do senador Gladson Cameli (PP) ao Governo do Estado e de Marcio Bittar ao Senado Federal.

Mesmo tendo concluído o primeiro mandado, ele não disputou a reeleição frente à prefeitura de Epitaciolândia e também destacou os eventos semelhante à ExpoAcre em sua gestão no município, que seguiu o calendário de eventos do Estado.

Segundo André, o momento político pede mudanças e o senador Gladson Cameli, bem como o ex-deputado Marcio Bittar, são nomes que representam os anseios da população do Acre e principalmente da região do Alto Acre.

O ex-prefeito também elogiou a feira no Parque de Exposições Marechal Castelo Branco e disse que o setor comercial e da indústria mostram sua organização e força ao realizar um evento dessa grandeza juntamente com o Governo do Estado.

Comentários