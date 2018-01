Durante operação da fronteira, exercito apreende 30 mil dólares não declarados

O dinheiro era levado de forma ilegal do Brasil com destino ao Peru. O valor apreendido não havia sido declarado na Receita Federal. “Qualquer viajante tem o limite de 10 mil reais para ingressar no país ou, caos esteja em outra moeda, o valor equivalente, se passar disso ele tem a obrigatoriedade de registrar no sistema, na alfandega que ele estiver ingressando,” explicou Alexandre Antunes, inspetor da Receita Federal.

Após o trabalho de investigação da Polícia Federal o dinheiro será levado à Receita, onde será feito o processo de perdimento.

Durante operação do Exercito Brasileiro, na manhã desta quinta-feira (25), na BR-317, foram apreendidos 30 mil dólares. Dois peruanos foram presos.



Por Almir Andrade

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp



Comentários