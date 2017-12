Durante recesso, Gladson Cameli garante liberação de recursos para o Acre em ministérios

Senador solicita cerca de R$4 milhões dos restos a pagar para urbanização e pavimentação de ruas de municípios

ASCOM

Em pleno recesso parlamentar, o senador Gladson Cameli (PP-AC) esteve em Brasília, nesta terça-feira (26) e quarta-feira (27), em audiência com os ministros da Saúde, Ricardo Barros, das Cidades, Alexandre Baldy, diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes (DNIT), Valter Silveira, e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, para garantir a liberação dos recursos que estão nos restos a pagar; um total de R$3.612.301,00 (três milhões e seiscentos e doze mil e trezentos e um reais).

“Mesmo durante o recesso parlamentar, permaneço batendo na porta dos ministérios para garantir recursos que venham a beneficiar os municípios acreanos. Como tenho dito, não me canso de trabalhar em prol do desenvolvimento do estado, pois este é o nosso trabalho”, afirmou Cameli

No ministério das Cidades, os recursos que estão nos restos a pagar serão destinados para infraestrutura urbana, pavimentação de ruas e calçadas dos municípios de Brasileia, Bujari, Sena Madureira, Senador Guiomard e Tarauacá. O senador Cameli está empenhando para que os cerca de R$4 milhões cheguem para as prefeituras e possa levar bem-estar para a população.

No ministério da Saúde, instituição que tem olhado para o Acre com atenção e carinho, Cameli ressaltou a importância dos investimentos na saúde básica, como por exemplo, em unidades de pronto atendimento, nas ambulâncias, nos consultórios móveis, em barcos fluviais para atender os ribeirinhos. “Só tenho a agradecer ao ministro Barros que tem atendido aos nossos pedidos e destinando cada vez mais recursos para a saúde acreana”, disse Cameli.

Já no DNIT, em audiência com o diretor-geral, Cameli tratou da garantia de recursos para as BRs 364 e 317, as obras finais da ponte sobre o rio Madeira, os portos e os projetos futuros que são extremamente importantes para a região, como por exemplo, os viadutos e os acessos das rodovias das BRs 364 e 317.

Por fim, na Secretaria de Governo, Cameli agradeceu o apoio do governo federal durante o ano de 2017 e solicitou ao ministro a liberação dos restos a pagar. “Tenho muita gratidão à equipe do governo federal que ajudou bastante o nosso Acre neste ano. Os ministérios me receberam muito bem, levei prefeitos para que eles pudessem explicar as situações das prefeituras. Nessa última audiência do ano, ressaltei mais uma vez a importância dos recursos para nosso estado e pedi também que os restos a pagar das emendas destinadas ao nosso estado sejam liberados”, finalizou Gladson Cameli.

