É TETRA! Flamengo resiste à pressão do São Paulo e é campeão da Copinha 2018

O Flamengo é tetracampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em sua quarta final, o Rubro-Negro venceu o São Paulo na manhã desta quinta-feira, no Pacaembu, com gol de Wendel, e levantou o troféu da maior e mais importante competição de futebol de base do país.

Da redação com Marcus José

A decisão da tradicional e inchada competição do futebol de base (128 equipes iniciaram a disputa, no último dia 2) reuniu dois times que chegaram invictos à final e que já tinham no currículo três títulos cada um. No final, a festa foi rubro-negra, com uma campanha de oito vitórias e um empate.

A torcida, que com mais de 33.000 pessoas lotou o Pacaembu, ainda chegava ao estádio quando saiu o gol. Aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, o atacante flamenguista Wendel marcou de cabeça e colocou o rubro-negro na frente. Wendel foi um dos atletas chamados pelo técnico Paulo Cesar Carpegianipara defender o time principal no Campeonato Carioca.

A partida realizada no estádio do Pacaembú contou com toda garra e disposição das duas equipes. Após a pressão inicial da equipe carioca, Pepê cobrou o escanteio no meio da grande área e Wendel apareceu no alto para escorar para os fundo da rede e abrir o marcador para o Flamengo.

Com a vantagem no placar, o Mengão tentou administrar a posse de bola e criou inúmeras oportunidades para ampliar a vantagem, mas acabou perdendo chance atrás de chance.

O São Paulo mostrou não ter ficado abalado com o gol e ficou próximo do empate em pelo menos três lances, uma delas com o atacante Toró, que viu a bola bater mansamente na trave. Após a parada técnica, o Flamengo conseguiu equilibrar a partida, travando os rápidos ataques e fazendo o tempo passar.

Na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor, mas não conseguia furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Aos 26 minutos, o meia Liziero obrigou o goleiro Yago a fazer uma defesa complicada, após um chute cruzado. Enquanto a pressão dos paulistas aumentava, os garotos do Flamengo tentavam esfriar o jogo, caindo seguidamente no gramado reclamando de lesões.

Com oito minutos de acréscimo, a pressão do São Paulo aumentou ainda mais. Foi quando apareceu o ótimo goleiro Yago, que fez duas defesas, uma delas aos 52 minutos, para segurar o placar de 1 a 0.

A CAMPANHA

O Flamengo terminou a fase de grupos na liderança de sua chave, com sete pontos. No mata-mata, passou por Elosport (5 a 0), Coritiba (1 a 0), Audax (1 a 0), Avaí (1 a 0) e Portuguesa (3 a 2).

Goleiro acreano consagra campanha vitoriosa e se torna campeão da Copinha pelo Flamengo

Darub era reserva e entrou na equipe durante a Copinha porque o Hugo Souza foi chamado para o profissional. Pegou o mata-mata todo. Antes da decisão, o técnico Mauricinho ficou em dúvida: escalar o goleiro que jogou a reta final ou o que era titular antes? Mas, no fim, achou que o Darub estava com mais ritmo de jogo. E a decisão deu resultado!

Yago, que sofreu uma grave lesão no ano passado e esteve no Acre para se recuperar ao lado da família, ganhou a oportunidade de defender as redes rubro negras após parte do elenco da base ter sido promovido para defender o Flamengo no Campeonato Carioca.

“Agradeço a essa torcida maravilhosa que vem nos acompanhando a cada jogo, cada partida. Não consigo descrever essa atuação. Só tenho a agradecer a Deus por isso”, disse o goleiro.

Darub demonstrou toda responsabilidade e trabalho bem realizado nos treinamento ao encarar a responsabilidade de defender a base do time com maior torcida no Brasil e não deixou a pressão falar mais alto, sendo extremamente importante durante toda campanha da equipe carioca.

Foi uma Copinha incrível, o grupo merece muito. O Hugo (Souza) é um grande goleiro, me ajudou muito e deu confiança pra essa final. Trabalhamos pra ter uma chance como essa. Ainda bem que eu consegui estragar a festa do São Paulo. ____________________________

A história…

Darub era reserva e entrou na equipe durante a Copinha porque o Hugo Souza foi chamado para o profissional. Pegou o mata-mata todo. Antes da decisão, o técnico Mauricinho ficou em dúvida: escalar o goleiro que jogou a reta final ou o que era titular antes? Mas, no fim, achou que o Darub estava com mais ritmo de jogo. E a decisão deu resultado!

Aos 53 minutos do segundo tempo, o juiz deu o apito final e declarou o Flamengo e Yago campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Não consigo descrever essa atuação. Só tenho a agradecer a Deus por isso”, disse o goleiro Yago.

Mauricinho, técnico campeão da Copa São Paulo

– Foi uma Copinha emocionante. Os atletas que ficaram se sentiram desafiados. Nos fechamos muito jogo a jogo. Caso a gente não conseguisse, ia ser na superação. A copinha vai ficar marcada para a gente por tudo que aconteceu.

Aplausos

Depois de receberem as medalhas de segundo lugar, os jogadores do São Paulo abriram um corredor para aplaudir os rubro-negros durante a premiação. Os campeões passaram e receberam os aplausos dos vices.

