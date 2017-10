Eleito cinco vezes consecutivas, deputado estadual Chagas Romão anuncia saída da vida pública

Chagas Romão é na atual legislatura o deputado mais antigo na casa. São mais de vinte anos no exercício do mandato

O PMDB vai sofrer um grande desfalque na eleição de 2018. O maior aglutinador de votos em campanhas para a Assembleia Legislativa não vai mais concorrer ao pleito.

Eleito cinco vezes consecutivas para o mandato de deputado estadual, Chagas Romão anunciou que está se despedindo da carreira política.

Na última eleição para o parlamento municipal ele ficou com 4.893 votos, conquistando o 5º mandato. Chagas Romão é na atual legislatura o deputado mais antigo na casa. São mais de vinte anos no exercício do mandato.

Oficialmente o parlamentar ainda não revelou os motivos que o levaram a desistir da reeleição. Por telefone, resumiu sua resposta quando perguntado por que vai sair da política. “Rapaz, eu ‘tô’ saindo mesmo”, disse ele, afirmando que em breve vai anunciar oficialmente sua saída da vida política.

Com a desistência de Romão, o PMDB perde um grande percentual do coeficiente eleitoral, aquela parcela de votos que arrasta o segundo mais votado na chapa. Ao mesmo tempo, abre caminhos para os pretendentes a ocupar a vaga deixada por ele.

O partido também não se posicionou oficialmente sobre a decisão do deputado, que é o presidente da executiva municipal. O ‘glorioso’ dificilmente deve encontrar até a próxima eleição um nome para preencher a lacuna que a saída de Chagas Romão vai deixar.

