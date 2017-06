Eletrobras Acre disponibiliza disque denúncia contra furtos e fraude de energia

A Eletrobras Distribuição Acre disponibiliza a seus clientes um canal de Disque Denúncia. Por meio dele, que também funcionará pelo WhatsApp, o consumidor poderá fazer denuncias de furtos e fraudes de energia. Um dos objetivos é combater as perdas no consumo de energia e autuar quem age de forma fraudulenta.

Um fator importante é esclarecer o consumidor sobre a diferença entre furto e fraude de energia na hora de denunciar. O furto de energia é quando o consumidor desvia energia diretamente da rede elétrica, sem o conhecimento e a autorização da distribuidora, também conhecido como “gatos”. A fraude é quando o consumidor rompe os lacres da sua medição e manipula o consumo do seu relógio de energia com o objetivo de reduzi-lo.

Os crimes estão previstos no Código Penal, a fraude no artigo 171 e o furto no artigo 155. A pena para esses crimes é de um a quatro anos de reclusão. Além disso, são cobrados os valores retroativos referente ao período fraudado ou furtado, acrescidos de multa.

Para o gerente de Medição e Combate às Perdas, André Klein, a finalidade da ação é conscientizar os consumidores. Grande parte da energia perdida por conta das fraudes e furtos são pagas pelo próprio consumidor em sua fatura de energia. “A Aneel determina um limite para as perdas das distribuidoras, toda a energia furtada dentro desse limite é inserida no custo da energia”, explica Klein.

A denúncia por e-mail ou WhatsApp poderá ser feitas a qualquer momento, já as denúncias através de telefone poderão ser feitas de segunda a sexta das 08h00 às 17h00. “Acreditamos na colaboração dos consumidores para combater os furtos e desvios de energia, e assim conseguir reduzir essa parcela da nossa conta de luz dos clientes”, afirma o gerente.

O consumidor que souber de alguma irregularidade pode denunciar com vídeos e imagens por meio do WhatsApp (68) 9 9989-5638 ou no e-mail [email protected]. Não é necessário se identificar. Assim que acionada, a empresa se dirigirá ao local para averiguar e tomar as medidas cabíveis.

Reforço nas equipes de fiscalização

A Eletrobras também irá reforçar o combate às perdas com a contratação de 50 novas equipes de fiscalização. As equipes, que foram apresentados aos gestores da Distribuidora, participaram de um treinamento, no início do mês, para em seguida iniciarem os trabalhos de fiscalização em todo o Estado.

“Muitos não sabem, mas quem paga parte desses furtos de energia são os próprios consumidores, inclusive os que pagam suas contas em dia. Por isso, não deixe que ninguém faça você pagar por algo que você não usou: DENUNCIE”, alerta Klein.

