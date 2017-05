Eletrobras Acre executa serviços de ampliação na subestação de Epitaciolândia

A Eletrobras Distribuição Acre informa que realizará serviços de ampliação na subestação de energia do município de Epitaciolândia, no próximo domingo 21 de maio. E para que tudo ocorra de forma segura, é necessário interromper o fornecimento de energia elétrica no período das 05:30h às 08:30h da manhã nos municípios de Epitaciolândia e Brasileia. Em um primeiro momento, a previsão de desligamento seria de mais de 05 horas. Por se tratar de um serviço muito específico, a empresa trouxe especialistas em construção e manutenção de subestações de alta tensão de outras empresas do Sistema Eletrobras, e com a readequação dos procedimentos de trabalho a serem utilizados, e alocação de mais força de trabalho, será possível realizar, dentro dos padrões de qualidade e segurança, todos os serviços dentro das 03 horas.

O gerente de obras da Eletrobras, Eng. Neimar Dantas, explica que será realizada a conclusão da primeira fase da obra de ampliação da subestação. “Essa ampliação possibilitará o aumento significativo na disponibilidade e qualidade de energia elétrica para a região. Já foram investidos R$ 10 milhões de um total previsto de R$ 15 milhões para esta obra, o que demonstra o compromisso da Eletrobras com o desenvolvimento regional e de todo o Estado do Acre”, esclareceu.

A Distribuidora agradece a compreensão dos consumidores e informa ainda que, caso os serviços sejam concluídos antes do tempo previsto, o fornecimento de energia elétrica poderá ser restabelecido independente de aviso.

