Eletrobras Acre lança campanha de Parcelamento Especial para clientes quitarem contas atrasadas

A Eletrobras Distribuição Acre informa que já estar oferecendo condições de negociação especial de débito junto a seus consumidores da classe de consumo residencial, comercial, industrial e rural.

Para participar da negociação especial, o cliente deve comparecer aos postos de atendimento da Distribuidora munido de documentos de identificação pessoal. A negociação só poderá ser efetivada pelo titular da fatura de energia, ou seu representante legalmente constituído.

A oferta de condições diferenciadas de negociação tem como foco principal proporcionar aos clientes a oportunidade de quitarem seus débitos com a Eletrobras Acre, e evitar possível suspensão do fornecimento de energia por inadimplemento, bem como a negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, quem possui mais de duas faturas de energia vencidas até o mês de novembro de 2017, pode optar pelas seguintes formas de negociação:

1. Se o pagamento for à vista, a Empresa dispensa 100% de juros e multas da dívida;

2. Caso deseje parcelar o débito, o cliente terá que pagar uma entrada mínima do valor principal e o valor restante dividido em até 60 parcelas, sendo que os calculados serão definidos pelo sistema de gestão comercial da Distribuidora, conforme o valor e a idade da dívida, bem como o valor médio mensal da conta de energia do cliente.

Para mais informações sobre a negociação das faturas atrasadas, a Distribuidora informa que o cliente pode ir diretamente ao posto de atendimento da Distribuidora Eletrobras localizado na OCA, aberto ao público em horário comercial, das 8h às 17h, bem como nos demais postos nos municípios do Acre.

Seguindo a tendência das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube são os novos canais de comunicação da Distribuidora junto ao consumidor. “Hoje a internet faz parte da vida de todos, seja com entretenimento ou utilidade pública. O objetivo da Eletrobras Acre e construir uma relação de confiança com os consumidores das redes sociais, auxiliar no melhor uso da energia elétrica, mostrar que a Empresa é parceira dos consumidores acreanos”, afirma Ricardo Xavier.

O objetivo é melhorar a interatividade com os clientes, bem como atender as necessidades de informações dos públicos interno e externo. As redes sociais irão reunir conteúdo educacional, institucional, utilidades públicas e multimídia.

