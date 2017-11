Eletrobras registra prejuízo de quase R$12 milhões em menos de 6 meses com furto de energia no Acre

Os números do furto de energia no Acre aumentaram, segundo a Eletrobras Distribuição Acre. O prejuízo é de R$11,9 milhões causado por desvios e outras irregularidades, como ligação clandestina, que causam a perda de energia. Só em Rio Branco, esse romb rombo chega a R$10,1 milhões.

O gerente de Departamento de Medição e Combate as Perdas da Eletrobras-AC, André Klein, diz que entre junho e outubro foram feitas mais de 23 mil inspeções em municípios de todo o estado e em mais de 9 mil delas, cerca de 39% do total, foram encontradas algum tipo de irregularidade. No primeiro semestre de 2017, a distribuidora já havia registrado perda de energia de 23% em Rio Branco.

Na capital, os bairros onde mais ocorreram registro de irregularidades ficam no Segundo Distrito de Rio Branco, como Belo Jardim e Taquari, representando 24% dos desvios ou outras irregularidades identificadas. Klein disse ainda que quem paga por isso são os consumidores regulares.

“Quando a gente consegue identificar a unidade consumidora, a gente cobra do consumidor esse valor. Quando o consumidor se evadiu ou é uma ligação clandestina, que não tem como recuperar essa energia, quem acaba pagando por isso são os consumidores convencionais”, explica Klein.

O gerente explica ainda que esse pagamento funciona por meio de rateio. “A gente tenta quantificar a energia desviada ou ligada clandestinamente na rede, então a distribuidora verifica o número de perda e depois rateia para a população regular pagante”, explica Klein.

Ele diz ainda que o valor faz parte de uma das tarifas de energia elétrica, que trata das perdas da empresa. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) é a responsável por esse processo.