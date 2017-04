Eliane Sinhasique homenageia Polícia Militar pelos 18 anos de PROERD no Acre

Por meio de requerimento da deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB), a Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quinta-feira (27), sessão solene alusiva aos 18 anos (28 de abril) do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no Acre.

Estiveram presentes na sessão, o subcomandante da Polícia Militar do Acre, Coronel Ricardo Brandão, a coordenadora estadual do PROERD, capitã Eliana Maia, representando o Secretário de Segurança Pública, o coronel Antônio Carlos, e representando o Secretário de Educação, Silzete Lima.

“Esse programa merece ser homenageado e ampliado. O PROERD é uma grande arma de prevenção à criminalidade. É muito importante que nossas crianças aprendam a dizer não às drogas, aprendam a fazer as escolhas certas, aprendam a se desviar do mundo da criminalidade, e o PROERD tem feito esse trabalho de conscientização”, declarou Sinhasique.

Em 18 anos, mais de 150 alunos já foram beneficiados com o Programa e, segundo dados do PROERD, cerca de 78% das crianças que participam não se envolvem com drogas.

“A princípio, a finalidade do programa era apenas diminuir o uso de drogas, mas depois, percebemos que o programa contribui ainda para firmar uma parceria da polícia com a comunidade”.

Antônio Carlos, enalteceu o programa dizendo que é importante combater à violência com educação. “Esse programa ajuda a retirar inúmeras crianças do mundo das drogas e evita que inúmeras outras entrem”.

A Secretaria de Educação (SEE) colabora com as cartilhas do Programa, mas ainda faltam recursos para as camisas, bonés e transporte. Por esse motivo, Eliane Sinhasique, presidente da Comissão dos Direitos Humanos, esteve, em maio, no Tribunal de Justiça do Acre em busca de parceria.

“Lá descobrimos que as penas pecuniárias e fianças podem ser investidas no PROERD. Desse modo, poderemos ampliar ainda mais esse importante programa de combate à criminalidade”, comemora Eliane.

