Eliane Sinhasique lamenta alto índice de encarceramento de jovens no Acre

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta terça-feira (22), para lamentar que a juventude acreana esteja morrendo ou sendo encarcerada por conta da dependência química e da falta de políticas públicas para a juventude.

“Quais são as opções que as políticas públicas do PT estão dando para os nossos jovens para que não escolham o caminho da criminalidade, da dependência química? A gente precisa dar oportunidade para a nossa juventude. Mais do que construir presídios, precisamos construir escolas, centros de lazer, esporte e cultura”.

Segundo dados do Instituto Médico Legal, citados pela parlamentar, em 2016, 128 jovens foram assassinados. Em 2017, até o início de agosto, 108 jovens foram assassinados.

“O Instituto Socioeducativo nos informa que temos 536 jovens encarcerados, entre 13 e 21 anos. 90% dos jovens que estão encarcerados estão lá por conta do uso de drogas. Para manter o vício, eles matam, roubam, assaltam”, declarou Sinhasique.

Por esse motivo, a parlamentar, que preside a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia, lançou a campanha “A Vida é Feita de Escolhas” que visa inibir o consumo de drogas e reduzir a criminalidade do Estado.

“Estamos nas ruas, nas escolas, debatendo esse assunto com a juventude. Não temos como proibir, mas podemos conscientizar esse jovem para os malefícios da droga. E estamos muito feliz com a repercussão, pois muitas pessoas e Instituições tem abraçado a nossa campanha”.

