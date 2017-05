Em 24 horas: Polícia Militar na fronteira recupera uma pick-up e uma moto roubados

Alexandre Lima

O trabalho ostensivo do 10º Comando da Polícia Militar na fronteira, vem resultando em na identificação e recuperação de bens roubados em outras cidades dentro e fora do estado do Acre, nas ultimas 24 horas.

Nesta quarta-feira, dia 24, o trabalho de averiguação na cidade de Epitaciolândia, os policiais que realizavam abordagem de rotina nas vias públicas, localizaram uma moto modelo Yamaha/Factor, placa NAB 4083, que a mesma teria sido roubada na cidade de Rio Branco, capital do Acre.

O condutor, que não teve seu nome identificado para não atrapalhar nas investigações, foi conduzido à delegacia para se explicar ao delegado plantonista. A moto foi recolhida ao pátio do 6º Ciretran, para que o proprietário fosse localizado e seu bem restituído.

Já na tarde desta quinta-feira, dia 25, uma denuncia anônima levou os policiais até uma pick-up modelo Fiat/Toro, com placas PAX 1564, da cidade de Brasília (DF), que seriam clonadas. O veículo teria sido roubado a cerca de três dias atrás e seria entregue para um boliviano na cidade vizinha de Cobija (Bolívia).

O veículo foi localizado num posto de combustível com dois suspeitos (nomes não identificados), sendo que um é sargento da PM de Porto Velho, capital do estado de Rondônia. Outro confessou que iria receber a quantia de R$ 1 mil reais após entregar o veículo ao boliviano.

Também havia dentro do veículo, uma pistola .40 de uso militar, além de dois carregadores. Os dois foram conduzidos para a delegacia, onde seriam ouvidos pelo delegado plantonista e ficariam à disposição da Justiça para procedimentos de praxe.

A proprietária do veículo foi localizada na cidade de Brasília e poderá vir até a fronteira para receber seu bem de volta.

