Em ação na BR 364, PM prende traficante com 20 quilos de cocaína e dinheiro

Em mais uma ação na BR 364 em pleno domingo (7/05), a Policia Militar de Tarauacá sob o comando do Coronel Jeferson Ruiz, obteve êxito em realizar significativa apreensão de drogas e prisão de traficantes.

Eram por volta das 14:30, no km 95, Comunidade do Taquari, quando os PMs bordaram um veículo com dois homens em atitudes suspeitas por conta do nervosismo. Eles estavam numa caminhonete Placa NFG 4635 vindo da região de Cruzeiro do Sul,. Logo os homens da lei suspeitaram que os mesmos poderiam estar fazendo o papel de “batedores” de algum outros veículo que estaria transportando drogas, o que é muito comum em rodovias. Os ocupantes do veículos eram Valtemir Nunes de Castro Junior, 23 anos, Bairro Taquari e Denis Carlos Moura de Oliveira, 36 anos, Bairro Palheral, de Rio Branco.

Desconfiados os policiais foram em busca de identificar o veículo que, supostamente transportava o carregamento de droga. Mais à frente, abordaram uma caminhonete GM S10, Placa MZW 7301, cor azul, com mais dois suspeitos. Felício da Silva Santiago, 27 anos e Alcimara Santos da Silva, 27 anos, ambos do Bairro Conquista, em Rio Branco. No carro foram encontrados nada menos que 20 quilos de oxidado de cocaína dentro de um saco plástico. No celular de Felício haviam ligações para os dois suspeitos já abordados anteriormente, confirmando assim a suspeita da polícia, do envolvimento das quatro pessoas no tráfico. Além da droga foram apreendidos uma quantia em dinheiro correspondente a R$ 8.374,00 (oito mil, trezentos e setenta e quatro reais). Policiais suspeitam que a droga estaria sendo transportada para a cidade de Rio Branco.

Todos receberam voz de prisão e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia do município, juntamente com a droga, todo o dinheiro e os dois veículos apreendidos, onde estão a disposição da polícia judiciária.

