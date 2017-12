Em ação rápida PM captura envolvidos em roubo e apreendem três armas de fogo

Assessoria de Comunicação PMAC

Policiais militares que atuam no Segundo Batalhão de Polícia Militar (2°BPM) prenderam duas pessoas e apreenderam três armas de fogo, na noite de sábado, 16 de dezembro, após frustrar roubo na zona rural da Vila Acre.

A equipe policial foi empenhada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo, e durante o percurso ao local encontrou a vítima que relatou a guarnição que dois indivíduos adentraram em sua residência efetuado disparos. A guarnição foi com a vítima ao local e no portão encontrou um agente que ao observar a viatura correu para dentro da casa, sendo interceptado pelos policiais no quintal.

A guarnição entrou no imóvel e na sala encontrou duas vítimas (mulheres), dentro de um quarto encontrou o segundo autor com mais uma vítima. Os militares encontraram no forro do banheiro uma mochila contendo pertences das vítimas e três armas de fogo. Revólver 357, escopeta cal. 12 e espingarda cal.16.

As vítimas relataram que a dupla chegou e trancou os homens no banheiro (momentos depois fugiram pela cobertura da casa), e ficaram agredindo as mulheres. Disparos foram realizados quando as vítimas estavam fugindo.

A equipe policial encaminhou os envolvidos para a delegacia juntamente com as armas e sete aparelhos celulares para os esclarecimentos necessários ao fato.