Em Assis Brasil, Prefeito unifica Secretarias para conter gastos com pessoal

Prefeito Zum unificou várias secretarias para conter gastos e reduzir número de contratações de pessoal em Assis Brasil.

Em Início de gestão, todas as prefeituras passam pelas mesmas questões diárias que são: grandes quantidades de pessoas solicitando empregos, bem como a tentativa dos prefeitos de organizarem a casa e conter gastos, uma vez que os orçamentos anuais são baixos.

Em entrevista, o Prefeito de Assis Brasil, Antonio Barbosa de Sousa (PSDB), o Zum, destacou que sua principal meta é a redução de contingente de forma que não haja perda de eficiência, “Fizemos a unificação de várias secretarias, por exemplo: Agricultura, Meio Ambiente e Turismo, agora são apenas uma; a Secretaria da Mulher passou a fazer parte da Secretaria de Ação Social; a Secretaria de Planejamento e Finanças também são apenas uma, ou seja, somente com essas unificações já não teremos que pagar quatro (04) secretários,” enfatizou.

Outro fator determinante para a redução de gastos mencionadas pelo atual Prefeito, refere-se também aos pagamentos dos Secretários que em sua maioria não oneram as contas da Prefeitura, “O nosso quadro de Secretários, praticamente todos já são servidores da Prefeitura ou do Estado, assim sendo não geram novos gastos para a gestão,” acrescentou.

De acordo com o prefeito, outra medida de contenção de despesas são as contratações de prestadores de serviço provisório que estão sendo feitas de modo a contemplar exclusivamente as necessidades mais básicas da Prefeitura, sendo que os contratados permanecerão apenas por 03 meses ate que seja realizado um concurso seletivo conforme especifica a Lei nº 8666/93 de Licitação e Dispensa.

É natural que se contrate porque a administração tem que funcionar, mas estamos contratando apenas o mínimo que será suficiente para dar celeridade à gestão, pois a nossa intenção é chamar as pessoas que passaram no concurso público, nesse caso aguardaremos a decisão judicial na 2° instância em Rio Branco – Quanto a isso, estarei indo a Rio Branco na próxima semana para buscar maiores informações junto a justiça, disse.

Para se ter uma noção do quanto a gestão está economizando, o Prefeito passou uma relação da quantidade de pessoas lotadas em cada secretaria na gestão passada, bem como o quantitativo atual.

