Em audiência pública, Antonio Pedro cobra medidas mais eficientes para combater criminalidade na região fronteiriça

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) participou de uma audiência pública na qual tratou sobre a área de Segurança Pública da região do Alto Acre. O evento aconteceu na manhã de quinta-feira, 27, no município de Brasileia.

Antonio Pedro, ao destacar a importância do evento, lembrou o aumento da criminalidade na região e pontuou sobre a necessidade de se adotar medidas mais eficazes para conter a situação.

“Debater Segurança Pública é sempre muito delicado, ainda mais quando falamos sobre a área fronteiriça. Os índices de criminalidade na região do Alto Acre crescem a cada dia, portanto, acredito que seja o momento de nossos gestores e instituições ligadas à área colocar em prática as ações no sentido de reduzir a violência que tem se tornado comun na região de fronteira”, disse.

Outro ponto questionado pelo parlamentar é a entrada de drogas no Acre. Ele destaca que as fronteiras acreanas precisam de mais policiamento. “Precisamos apertar o cerco nas fronteiras com o Acre. O governo precisa agir com urgência para coibir a entrada de drogas pelas fronteiras, pois, sabemos que essa é uma das principais causas da atual onda de violência. Nessa onda de marcação de território, quem mais tem sofrido é a população. O momento de ter pulso firme é agora ou no futuro iremos sofrer com uma cidade ainda mais violenta”.

Por fim, o deputado pediu que o Estado, por meio da Secretaria de Segurança Pública apresente políticas públicas para impactar direta e indiretamente na prevenção de delitos. “Se o foi que posto não está dando resultado, faz-se necessário, e com urgência, que novas medidas sejam adotadas, o que não podemos mais aceitar é viver nesse clima de violência, tendo que nos subjulgar a criminalidade e guerra entre facções”.

(Assessoria Parlamentar)

