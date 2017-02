Em Brasília, deputado Antonio Pedro se reúne com ministro da Educação Mendonça Filho

O deputado Antonio Pedro (DEM) destaca a reunião com o ministro da Educação, Mendonça Filho, e a bancada federal acreana, ocorrida na tarde de terça-feira, 21. O objetivo do encontro era buscar novos investimentos da área no estado do Acre.

“Nosso compromisso com o povo que nos confiou esse mandato é sempre de buscar soluções para os problemas mais graves do nosso Estado. Seguiremos durante a semana na capital federal onde participaremos de outras reuniões pertinentes para nosso povo querido”.

Na ocasião, o parlamentar pediu atenção ao Instituto Federal do Acre (Ifac) do município de Xapuri. “Educação deve sempre ser prioridade. Por isso lutei por esta agenda com o ministro. Queria lhe falar pessoalmente sobre as necessidades do nosso povo. Em conversa com ele, pedi maiores investimentos no Ifac. Tenho certeza que levaremos ao Acre boas notícias”.

Outra cobrança feita pelo deputado foi à liberação de recursos para a conclusão da Escola Rita Maria, também em Xapuri. “Pedi também ao ministro Mendonça Filho a liberação de investimentos para terminar as obras na Escola Rita Maria. É algo que já se arrasta há muito tempo, portanto, precisamos dar uma solução a essa questão. Convidei o ministro para uma visita a Xapuri para ver de perto nossa real situação”.

