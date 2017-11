Em Busca de recursos – Prefeito Tião Flores cumpre agenda em Brasília

O Prefeito Tião Flores está em Brasília capital do país para buscar recursos através de emendas e convênios, durante toda esta semana o prefeito de Epitaciolândia cumprirá uma extensa agenda em diversos ministérios a fim de angariar verbas para serem investidos nas mais diversas áreas desta municipalidade.

O Prefeito Conta com o apoio da bancada federal principalmente do Deputado Federal Cezar Messias (PSB) que não tem medido esforços para viabilizar recursos através de emendas parlamentares para Epitaciolândia e também com o Senador Jorge Viana que tem sido um grande parceiro.

Tião Flores deve retornar nesta sexta para Epitaciolândia, durante sua ausência o Prefeito em Exercício Raimundão fica no comando da prefeitura atendendo as demandas do município.

Comentários