Em busca de união, PSD e PSDB realizarão encontro com líderes políticos do Alto Acre na próxima semana

Senador Petecão diz que partidos seguem na afinação do discurso para atuação política conjunta, evitando confronto desnecessários e com causa comum definida

RÉGIS PAIVA

O senador Sérgio Petecão (PSD) confirmou na manhã desta sexta-feira (10) um novo encontro entre o partido dele e o PSDB, a ser realizado no próximo dia 18 (sábado) na cidade de Brasileia. O evento contará com os principais líderes estaduais de ambos os partidos e também com os líderes locais. Além disso, o encontro será uma oportunidade para unir o discurso e ação das duas legendas nas cidades da região.

“Esse nosso segundo encontro entre os integrantes das duas legendas é uma continuidade do que ocorreu aqui em Rio Branco há poucos dias. Lá [Brasileia] vai servir para conversar com os vereadores que ganharam e também com os que perderam a eleição. Para nós, o importante é a oposição comece a organizar o seu time”.

Este encontro é somente para os integrantes das duas legendas, não sendo aberto aos demais partidos. Contudo, o senador revelou haver conversas para uma possível reunião, em um café da manhã, com os integrantes locais do Partido Progressista (PP), mas ainda não teria nada confirmado.

O senador destacou que deixou claro ser uma agenda do PSD, entretanto manteve a porta aberta: “Quando os outros partidos da oposição entenderem ser interessante reunir para podermos fazer este debate juntos, nós estamos prontos”.

