Em defesa da família, Alan Rick reivindica a ministro mudanças em resolução do CNE

O Ministro Mendonça se mostrou sensível às demandas dos parlamentares e disponível

ASSESSORIA

O Deputado federal Alan Rick (DEM), presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família na Câmara dos Deputados, esteve na manhã desta quinta-feira, 21, em audiência com o Ministro da Educação Mendonça Filho, juntamente com o Deputado Flavinho (PSB/SP), vice-presidente da Frente Parlamentar Católica, e o Deputado Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ), representante da Frente Parlamentar Evangélica, para discutir diversas questões relativas à Base Nacional Comum Curricular e à presença da ideologia de gênero nas escolas.

Um dos temas em debate foi o parecer emitido e aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) no último dia 12, que decidiu por autorizar o uso do “nome social” em escolas por menores, incentivando, inclusive, a judicialização da requisição para quando não houver concordância dos pais ou responsáveis.

“A família e a infância como instituições têm sofrido repetidos ataques da esquerda brasileira, que se preocupa muito mais com as demandas de uma minoria e não hesita em desrespeitar valores caros ao resto de nós. Não somos contra o uso do nome social por adultos. Nosso questionamento é em relação às crianças. A decisão do Conselho Nacional de Educação abre precedente, inclusive, para que essas crianças entrem na justiça contra os próprios pais caso rejeitem que seus filhos usem um “nome social”, disse o Deputado Alan Rick, destacando o que ele chama de “evidente esforço da esquerda em destruir famílias, colocando até filhos contra pais em instância legal”.

O Ministro Mendonça se mostrou sensível às demandas dos parlamentares e disponível para revisar essa e outras questões. “Mais uma vez o ministro Mendonça Filho nos atendeu prontamente e concordou conosco quando dissemos que não se pode deixar que nossa estrutura mais básica, a família, seja destruída por resoluções de pequenos grupos”, disse o Deputado Federal.

O Ministro Mendonça Filho fez questão de destacar a importância do trabalho que Alan Rick vem desenvolvendo no Congresso Nacional no que se refere às questões de Educação. “O Deputado Alan Rick realiza um relevante trabalho no Congresso e nos trouxe uma contribuição muito importante no debate com relação à educação e aos conceitos consagrados da família brasileira. Com isso, teremos condições de construir, de forma coletiva, ampla e plural um caminho que fortaleça a base da cidadania e da boa educação no nosso país”, disse Mendonça Filho.

Comentários