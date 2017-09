Em entrevista coletiva, a prefeita Fernanda Hassem fala sobre os gastos com os servidores

Ascom

A prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, juntamente com o secretário municipal de finanças, Tadeu Hassem e a secretária municipal de educação Ramiege Rodrigues, falou à imprensa na tarde de terça-feira, 5, sobre os gastos com servidores da prefeitura.

Isso porque foi publicado no Diário de Contas da Corte, pelo Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC), que o gasto com despesas pessoal, com relação a receita corrente está acima do limite autorizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que é de 54%.

Durante a coletiva, a prefeita explicou que estão trabalhando para regularizar a situação das despesas com servidores, herdada da gestão passada, para se enquadrar conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

“Quero esclarecer que todas as medidas estão sendo tomadas, contingenciando as despesas de pessoal como hora extra, gratificação, diárias e desde o dia 31 de julho emitimos uma circular para redução dessas despesas. A prefeitura em agosto de 2016 tinha um índice de despesa de pessoal de 75%,conforme documento emitido pela gestão anterior e enviado a câmara municipal e ao Tribunal de Contas. E após 8 meses de trabalho da nossa gestão, o índice já estão em 56%. E mesmo com todas as adversidades a serem enfrentadas, nós estamos em busca de trabalhar dentro do limite mantendo Brasiléia adimplente. Prova disso é que fomos a primeira prefeitura a realizar o pagamento de 50% do decimo terceiro no mês de junho”, ressaltou Fernanda Hassem.

O secretário municipal de finanças falou a respeito do trabalho que está desenvolvido pela equipe da prefeitura. “Toda nossa equipe está trabalhando para equilibrar e manter adimplente a situação do nosso município, estamos também procurando deixar o mais claro possível como está sendo realizado nosso trabalho, durante a gestão da prefeita Fernanda Hassem, e queremos aproximar ainda mais a população da gestão por meio do portal da transparência, que o município disponibilizou no site da prefeitura”, informou Tadeu, secretário de finanças.

Portal da Transparência

Em busca de dar mais transparência e satisfação a população a prefeitura municipal de Brasiléia disponibiliza o link do Portal da Transparência para toda a população se manter informada de todos os investimentos que estão sendo realizado na cidade.

https://www.brasileia.ac.gov.br/transparencia

Veja documentos deixados pela ex-gestão onde demonstra que o foi deixada uma ‘herança maldita’ e que vem sondo combatida para atual.

