Em entrevista, Ney Amorim fala sobre mandato e possível candidatura ao senado

Alexandre Lima, de Brasiléia-Acre

Dando continuidade a rodada de entrevista que está sendo realizado pelo sitio oaltoacre.com, durante visita no interior do Acre, o atual presidente da Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC) deputado Ney Amorim, do PT, concedeu um tempo na sua agenda para conversar.

Em conversa, o deputado Ney Amorim, falou um pouco sobre sua trajetória política no Acre, onde está exercendo seu segundo mandato, além da reeleição à presidência por duas vezes, sendo aceito pela maioria como um excelente gestor da Casa parlamentar do Povo acreano.

Como um bom orador, foi falou da atual situação política que vem passando o País, consequentemente afetando os estados da federação e o Acre, por um momento de crise institucional, financeiro e destacando a maior de todas, que é a crise moral.

Mesmo assim, destacou os esforços que o Governo vem fazendo para que o Acre não fique inadimplente com os salários dos servidores, conseguindo se sobressair, apesar da crise das dificuldades.

Graças a união dos parlamentares da Casa, vem se unindo para que o não pare, aprovando matérias importantes e relevantes à sociedade, mostrando a importância do poder legislativo com muito respeito entre todos e respeitando as diferenças. A Aleac criou as Comissões para que os deputados pudessem ir até os problemas nos 24 municípios e muito já se tem obtido.

Ney Amorim disse que uma das metas do parlamento acreano, está sendo no tocante a violência que precisa ser combatida de qualquer forma. Assim, os parlamentares estão se fazendo presente neste assunto o Acre, precisa do apoio federal, principalmente nas regiões de fronteira.

“O Acre tem como vizinho, dois países que são os maiores produtores de drogas. Se nós não tivermos um apoio forte do Governo Federal, no sentido de cuidar das nossas fronteiras, fica difícil com uma luta inglória”, destacou o deputado.

Em relação a possível pré-candidatura ao senado, Ney disse que está madurecendo junto ao Partido. A questão da segurança pública e da saúde no Estado, são pontos que estão em pauta constantemente e poderá ser mais debatida, buscando resultados mais práticos para o povo acreano.

“Eu disse ao Governador. Qualquer investimento que nós façamos na saúde, é pouco. A saúde é ponto principal de qualquer governo, prefeitura, de pré-candidato ou qualquer coisa”, pontuou.

O parlamentou destacou também ao visitar os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, o carinho da prefeita Fernanda Hassem, juntamente com Tião Flores, com o zelo das cidades, onde poder ver que ambos estão buscando o melhor para os munícipes e fica feliz em poder estar ajudando de alguma forma, na Assembleia Legislativa do Acre.

