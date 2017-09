Em entrevista, Senador Petecão fala dos problemas no Acre e critica governo

Alexandre Lima

Dando continuidade a entrevistas realizada pelo sitio oaltoacre.com, desta vez foi senador acreano eleito pelo PSD, Sérgio Petecão, que esteve na regional do Alto Acre, aproveitando para visitar prefeitos, vereadores e fortalecer sua base no interior do Estado.

Petecão é ferrenho opositor ao atual governo e faz severas críticas ao que chama, ‘governo fictício’, uma vez que a realidade não condiz com o que a população vem passando, como o alto índice de desemprego e a violência crescente.

“Sou da base do governo em Brasília, …não podemos simplesmente tirar um presidente porque tudo vai piorar. Devemos deixar terminar esse pouco mandato para que tenhamos uma nova eleição realizada pelo povo e virar essa página. Foi o PT que quebrou o País”, destacou o senador acreano.

Em relação a sua pré-candidatura a reeleição, Petecão acredita que vem de um trabalho dedicado ao seu Estado, e quando todos achavam ao contrário, conseguiu uma vitória importante. Acredita que a oposição deva estar ao seu lado para disputar uma das vagas.

Veja a vídeo reportagem.

