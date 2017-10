Em Feijó, Alan Rick visita hospital e garante emenda para aquisição de equipamentos hospitalares para a unidade de saúde do município

Depois de cumprir extensa agenda de compromissos em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, na região do Vale do Juruá, o deputado federal Alan Rick (DEM), visitou no último sábado, 30 de outubro, o Hospital de Feijó. Acompanhado do ex-prefeito Tião Bocalom e do deputado estadual Antônio Pedro, ambos do DEM, o parlamentar acreano verificou in loco as muitas necessidades do hospital, desde uma reforma estruturante, até a aquisição de equipamentos e a fixação de médicos especialistas.

“Destinei uma emenda para aquisição de equipamentos para o hospital. Conversei com o Dr. Romel Ayala, diretor clínico, sobre as necessidades do hospital. Ouvimos funcionários e pacientes. Tenho dedicado meu mandato a reestruturar, modernizar e ampliar nossos hospitais”, disse o deputado que com muito esforço já garantiu, junto ao Ministério da Saúde, recursos para a reconstrução do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, recursos estes que já estão na conta do Estado, além dos recursos para a reforma e ampliação da unidade mista de Acrelândia.

Esse trabalho também permitiu que Alan Rick garantisse o empenho de emendas individuais no valor de R$ 300 mil para o Hospital da Criança em Rio Branco; R$ 300 mil para o Hospital de Tarauacá; R$ 350 mil para o Hospital de Plácido de Castro; R$ 150 mil para o Hospital de Feijó; R$ 500 mil para a Reforma da Unidade Mista do Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul; R$ 500 mil pra reforma da Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil.

E em breve serão entregues as caminhonetes da emenda de sua autoria no valor de R$ 800 mil para oito Centros de Recuperação de Dependentes Químicos.

“É um trabalho árduo, porém, de bons resultados. Com apoio do ministro da Saúde Ricardo Barros, viabilizamos recursos para unidades de Saúde em todo o Estado. Também no Ministério da Saúde, garantimos a habilitação da hemodiálise do Hospital do Juruá. Mas o trabalho não para. Continuo tendo a Saúde como uma das prioridades do meu mandato, por isso fiz questão de conhecer de perto, mais uma vez, as demandas do Hospital de Feijó, que já ajudamos com emenda para aquisição de equipamentos hospitalares”, disse Alan Rick.

Comentários