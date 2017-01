Em menos de 20 dias de gestão, Tião Flores inicia Operação Tapa-buracos nas ruas de Epitaciolândia

“Com todas as dificuldades, mas com parcerias e boa vontade é possível trabalhar”, disse o prefeito

RÉGIS PAIVA, DA CONTILNET

O prefeito de Epitaciolândia, Tião Flores (PSB), nem bem se estabeleceu como chefe do Executivo Municipal e já está mostrando ações em prol do município. Com um plano de resposta rápida para ações emergenciais nos primeiros 120 dias de gestão, o prefeito já está com uma operação tapa-buracos nas ruas da cidade e com tudo preparado para recepcionar os romeiros para a festa de São Sebastião.

Em relação à festa de São Sebastião, o prefeito destacou que essa é uma tradição na região e faz parte do calendário cultural do município, sendo desenvolvida em parceria com a igreja católica. “A sociedade de Epitaciolândia está preparada para recepcionar os romeiros e visitantes”, destacou.

Sobre a recuperação emergencial das ruas da cidade em apenas 18 dias no cargo, Tião Flores disse ter sido fruto de uma parceria com o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), na qual o departamento cede o material e as máquinas para as ações e a prefeitura arca com as despesas de estadia dos trabalhadores e o combustível necessário.

“Com todas as dificuldades, mas com parcerias e boa vontade é possível trabalhar, como foi o caso desta ação com o Deracre. São trabalhos como esses que trazem melhorias para o povo de Epitaciolândia. Sabemos das dificuldades, mas nossa expectativa é de muito trabalho nos próximos meses”, comentou.

O prefeito informou estar sendo realizado um recadastramento de todos os servidores, no qual eles ficarão em seus postos de trabalho e de sobreaviso para realizar as ações necessárias para o bem da população. “Hoje tanto eu como o vice, Raimundão, vamos trabalhar sempre respeitando o erário”, destacou.

Tião Flores salientou ser um momento muito difícil para a cidade e disse já ter ciência dos problemas a serem enfrentados, no entanto destacou que com o planejamento de 120 dias desenvolvido com a comunidade será possível dar as respostas necessárias. “Estou tendo a colaboração e a compreensão da comunidade e por isso vamos fazer o trabalho requerido”, finalizou.

