Em operação conjunta, PF, Bope e Iapen apreendem 10,8 kg de cocaína, armas, granadas e munições

Dois foram presos após trocas de tiros na zona rural de Mâncio Lima

Na noite de ontem, dia 20, no ramal Bom Vento, zona rural de Mâncio Lima, a Polícia Federal, O Comando de Operações Especiais – COE da Polícia Militar e o IAPEN em operação conjunta prenderam dois traficantes peruanos e apreenderam 10,800 quilos de cocaína, sendo sete quilos de pasta base e três de cloridrato, um revólver calibre 38 com numeração raspada, uma espingarda calibre 16, uma granada de mão e diversas munições.

As equipes policiais perceberam que três indivíduos se deslocaram de maneira furtiva pelo ramal. No momento da abordagem os três suspeitos largaram a carga que traziam e efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais.

Os policiais revidaram e o tiroteio só cessou após os dois traficantes se renderem, sendo que o terceiro conseguiu se evadir adentrando a mata local.

Os dois traficantes que se renderam foram feridos na troca de tiros e foram transportados de viatura em direção a estrada com o imediato acionamento do SAMU. Porém, devido à urgência e visando resguardar a integridade dos presos, foram eles diretamente levados ao Hospital Regional do Juruá onde se encontram internados e sob escolta policial, sendo submetidos aos procedimentos policiais de praxe.

