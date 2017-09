Em pleno feriado prefeito Tião Flores, vistoria e entrega mais um ramal em Epitaciolândia

Da Assessoria

Nesta sexta dia 8, o prefeito Tião Flores, vistoriou e entregou mais um ramal no município de Epitaciolândia, dessa vez foi o ramal do Porvir que fica do outro lado do rio e que tem acesso pelo município de Brasiléia.

O ramal que tem 16 km de extensão e se liga ao ramal do Rubicom com mais 52 km, foi totalmente recuperado, com beneficiamento do ramal, bueiros e pontes que necessitavam de reparos.

Para o senhor João, morador do ramal há 20 anos, agora temos um ramal ótimo que podemos ir e vir há qualquer momento, antes o ramal era péssimo nunca tivemos um serviço assim, eu fui 2 vezes na prefeitura falar com o prefeito e já fomos atendidos, está de parabéns o Prefeito.

Já para o prefeito Tião, nós não temos feriado trabalhamos dia e noite para garantir melhor qualidade de vida para nosso povo e vamos continuar fazendo muito mais e melhor.

