Em represália, Canadá expulsa o embaixador da Venezuela

Iniciativa é em represália à expulsão de Caracas do encarregado de negócios canadense

TORONTO – O Canadá anunciou, nesta segunda-feira, que o embaixador venezuelano já não é “bem-vindo” e declarou o encarregado de negócios do mesmo país “persona non grata”, em represália à expulsão de Caracas do encarregado de negócios canadense.

O embaixador da Venezuela já havia sido retirado pelo governo do presidente Nicolás Maduro em protesto pelas sanções canadenses contra funcionários venezuelanos envolvidos em atos de corrupção e violações dos direitos humanos.

— Anuncio que o embaixador da Venezuela no Canadá (…) já não é bem-vindo ao Canadá. Também estou declarando o encarregado de negócios da Venezuela persona non grata — disse a ministra canadense das Relações Exteriores, Chrystia Freeland.

A expulsão, no sábado, do encarregado de negócios canadense Craig Kowalik é “típica do regime de Maduro, que tem minado todos os esforços para restaurar a democracia e ajudar o povo venezuelano”, denunciou Chrystia.

— Os canadenses não ficarão à margem enquanto o governo da Venezuela despoja seu povo dos direitos fundamentais democráticos e humanos, e lhes nega acesso à assistência humanitária básica — destacou ela.

O governo canadense elevou o tom com o regime de Maduro para incitá-lo ao diálogo com a oposição e adotou uma série de sanções contra Caracas.

Na sexta-feira, Ottawa decidiu — entre outras medidas — proibir a presença em seu território de 52 funcionários de Venezuela, Rússia e Sudão do Sul, por corrupção ou violações dos direitos humanos.

