Em reunião com Ministro do Turismo, deputado Alan Rick busca recursos para novenário de Cruzeiro do Sul

Reunião aconteceu no gabinete do ministro, em Brasília

O deputado federal Alan Rick esteve reunido com o Ministro do Turismo Marx Beltrão, em Brasília. O deputado intercedeu em favor dos municípios do Acre e de convênios com o ministério do Turismo.

Ainda em 2016, Alan Rick conseguiu liberar R$ 1,2 milhão para as obras do Shopping Popular em Rio Branco.

No encontro desta quarta-feira, o parlamentar acreano solicitou ao ministro a liberação dos recursos para as festividades do Novenário em Cruzeiro do Sul, importante celebração religiosa que movimenta toda a cadeia turística na região.

“Nosso objetivo é ajudar todos os municípios do Acre. Cruzeiro do Sul tem essa festa que movimenta a cidade inteira e atrai turistas de vários municípios do estado e até do Amazonas”, afirmou Alan Rick.

Marx Beltrão informou ao deputado sobre as dificuldades orçamentárias do ministério e que estaria atento ao descontigenciamento dos recursos do Orçamento da União para atender o pedido do parlamentar acreano. A celebração do Novenário começa no dia 06 de agosto.

Comentários