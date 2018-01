Em Rio Branco, IML procura parentes de dois cadáveres que estão no órgão desde 2017, um e de Epitaciolândia

Marcus José com Aline Nascimento, G1/Acre

Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco procura por familiares de dois cadáveres que estão no órgão desde o ano passado. Os corpos são de dois homens que morreram de acidente de trânsito e o outro de morte indeterminada. As vítimas aguardam liberação desde novembro e dezembro do ano passado.