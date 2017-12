Em Rio Branco, polícia prende quatro suspeitos de roubo, tráfico, furto e estupro

“Eles podem estar envolvidos em outros crimes. Realizamos essas prisões para tirarmos essas pessoas em conflito com a lei de circulação. Todas as prisões cumpriram mandados da Justiça. Com base nesses mandados, o Núcleo de Capturas da Polícia Civil (Necap) fez as investigações e levantamentos e fomos até os locais onde ocorreram as prisões”, explicou Casas.