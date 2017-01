Em Sena Madureira, Gladson defende reinserção social e fortalecimento de políticas sociais

Convidado pelo prefeito Mazinho Serafim (PMDB), o senador Gladson Cameli (PP-AC) conheceu na tarde desta quinta-feira (26), em Sena Madureira o projeto “Ressocializando Pelo Trabalho” onde defendeu ampla reforma do sistema penitenciário e o fortalecimento de políticas sociais como saídas para o combate à violência.

“Essa realidade que estou vendo aqui deve servir como modelo para muitas penitenciárias do país. É a demonstração de que unidos, os poderes e a sociedade civil organizada, podem vencer essa crise de violência que toma conta de nosso estado e do nosso país”, disse ele.

O projeto é uma parceria do Ministério Público Estadual, o Instituto de Administração Penitenciária, o Poder Judiciário e a empresa Casa do Seringueiro – Indústria de Beneficiamento de Castanha. Quarenta apenados condenados, a maioria cumprindo regime semiaberto, trabalham quebrando castanhas. Os presos têm renda de até R$ 50 por dia, sendo 50% dela, direcionado para suas famílias.

Cameli visitou os pavilhões da Penitenciária Evaristo de Morais e observou a superlotação no presídio que tem 240 presos e uma capacidade de 140 vagas. Para ele, a reinserção social fica praticamente impossível devido à superlotação e a mistura de condenados por crimes graves com os de menor periculosidade.

“Superlotadas as cadeias não oferecem condições adequadas de recuperação. O governo federal liberou recursos para reforma e ampliação do sistema carcerário do Acre. E tenham certeza, no que depender de mim, vamos continuar lutando para o aperfeiçoamento do sistema e valorização dos profissionais que operam a segurança pública”, destacou.

Ao lado do diretor do presídio, Aécio Lima e o Tenente PM Antistas, o senador disse que o estado precisa investir mais em educação e focar na prevenção a crimes e no atendimento da população de maior risco e vulnerabilidade econômica e social.

Educação de Sena Madureira – A agenda do senador em Sena Madureira também foi dedicada a encontro com profissionais da educação. Ao lado do prefeito Mazinho Serafim, o deputado estadual Gehlen Diniz (PP), vereadores e secretários municipais, ele visitou as escolas Gutemberg Modesto da Costa e Messias Rodrigues de Souza.

Depois de verificar a situação de completo abandono das estruturas dos locais, Cameli assumiu compromisso de lutar pela liberação de recursos para reformas e ampliação do sistema que atende alunos do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

“Construindo escolas e valorizando a educação vamos vencendo a guerra contra todas as formas de marginalização da nossa sociedade. É preciso pensar em salvar as futuras gerações, e a educação é o melhor caminho.” disse Cameli.



