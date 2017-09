Em ‘Sim’ coletivo, Projeto Cidadão realiza sonho para 128 casais em Brasiléia

O casamento coletivo foi considerado um dos maiores já realizados no Alto Acre

Da redação, com vídeos de Marcus José e apoio de Fernando Oliveira

Durante esta sexta-feira, dia 15, o Tribunal de Justiçado Acre (TJAC) realizou na zona rural de Brasileia, mais uma etapa do Projeto Cidadão na sede da escola Municipal Rural Francisco Germano da Silva, no km 68 da BR 317 (Estrada do Pacífico), dentro da Reserva Chico Mendes, beneficiando também as demais comunidades com a emissão de documentos como RG, CPF, registro de casamento, entre outros.

Na ocasião, o juiz cível da comarca de Brasiléia, Dr. Gustavo Sirena, realizou 128 casamentos coletivo. Estiveram presente, a Deputada Leila Galvão, representando a Assembleia Legislativa do Acre, prefeita Fernanda Hassem, que falou da importância da atividade para a população local.

Na edição do Projeto Cidadão realizado em Brasiléia, onde os casais participaram do casamento coletivo, foi considerado um dos maiores já realizados no Alto Acre. Os casais puderam realizar gratuitamente o sonho do matrimônio.

A prefeitura de Brasileia foi parceira para a realização do Projeto Cidadão na cidade com toda estrutura cedida, além da Secretaria Municipal de Saúde, que esteve presente para a realização de exames, testes rápidos e o projeto “Brinca Criança” para divertir as crianças presentes.

