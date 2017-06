Em visita ao Juruá, Rocha fala sobre políticas para desenvolver a economia da região

O deputado federal Major Rocha (PSDB) retornou neste sábado de uma visita de dois dias pela região do Juruá, onde além do contato direto com os eleitores daquela região discutiu-se opções de desenvolvimento para a região.

Na visita, o deputado destacou o Projeto de Lei por ele apresentado que cria em Cruzeiro do Sul uma Zona Franca (ZF) nos mesmos moldes da já existente em Manaus (AM).

Rocha destacou o fato de que os apoios e investimentos dados à ZF tem permitido àquele Estado manter um nível de preservação ambiental invejável ao mesmo tempo em que as indústrias da ZF manauara garantem quase 150 mil empregos e geram quase R$ 100 bilhões ao ano em faturamento.

“Não basta apenas preservar as florestas se não garantimos à população rural um forma de emprego em renda, pois o extrativismo como tem sido aplicado no Estado não vai ser capaz de mudar o atual quadro migratório para as cidades. Precisamos de soluções e a ZF pode ser uma delas”, comentou.

O projeto para a criação da ZF de Cruzeiro do Sul já teve sua tramitação aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal e segue tramitando para ir a plenário.

Tratando de política partidária

Mas as ações do deputado também envolveram contatos diretos com a população local. No sábado (17), o parlamentar visitou os projetos de Assentamento Santa Luzia, Campina, Lagoinha, São Pedro e Santa Rosa, todos localizados em Cruzeiro do Sul.

Rocha ainda se encontrou com a subprefeita de Cruzeiro do Sul, Fabiana, da Vila Lagoinha e o subprefeito da Vila Santa Rosa, Ozenisio. Na noite deste mesmo dia, o deputado com membros da Executiva Municipal do PSDB de Cruzeiro do Sul, para debater a política local e traças as diretrizes do partido para as próximas eleições.

“Também estivemos fazendo uma visita aos moradores das vilas Pentecostes e Assis Brasil, onde tive a oportunidade de bater um papo agradável com os subprefeitos eleitos, Liberman e Maciel”, ressaltou Major Rocha.

Durante a estada no Juruá, Rocha visitou as instalações do IFAC em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira o deputado reuniu-se com o comandante do 61° Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), Coronel El-Amme: “Reforcei meu compromisso com o fortalecimento da instituição ao comandante da unidade do BIS na região”.