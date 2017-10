Emenda de Major Rocha é liberada para prefeitura de Sena Madureira comprar veículo

As condições das estradas e as necessidades das comunidades dos municípios acreanos leva à necessidade de muitos veículos para os atendimentos à população. Por conta disso o deputado federal Major Rocha (PSDB) viabilizou a liberação de uma emenda parlamentar para a compra de um veículo utilitário para a cidade de Sena Madureira, cujo recursos já estão na conta do município.

A Emenda, apresentada no ano de 2016 e no valor de R$ 120 mil, vai permitir a compra do veículo utilitário, cujo uso principal deve ser nos serviços administrativos urbanos e rurais.

Rocha destacou o fato do veículo ser uma solicitação da prefeitura para poder ampliar o atendimento à população e maximização dos serviços públicos:

“Esses recursos que consigo viabilizar para as prefeituras do Acre me enchem de satisfação, pois refletem positivamente na vida de cada cidadão que recebe apoio do poder público nas mais distantes localidades e ramais”, afirmou Rocha.

