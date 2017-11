Empresa Acreaves divulga nota sobre ocorrência envolvendo veículos

Da Assessoria

A empresa Acreaves Alimentos Ltda, através de sua diretoria e por meio de uma nota, fala sobre a ocorrência envolvendo veículos e funcionários no dia 22 do mês em curso.

Veja nota abaixo.

A empresa Acreaves Alimentos Ltda., em respeito e atenção aos nossos consumidores, parceiros comerciais e funcionários emite a presente nota de repúdio a situação ocorrida no dia 22 de Novembro de 2017, onde a empresa sofreu um brutal e covarde ataque de uma suposta denúncia anônima.

A covardia não atinge somente ao nosso grupo, mas a indústria acreana, que trabalha enfrentando inúmeras dificuldades para se consolidar, gerar empregos, renda e pôr na mesa da população produtos de qualidade e sustentabilidade ambiental.

A partir de uma denúncia anônima, típica dos covardes, tivemos três veículos abordados pelos órgãos de segurança. Sem temer, pedimos que fossem adotados todos os procedimentos legais e foi constatado que nenhuma ilicitude fora cometida pelos nossos funcionários ou pela nossa empresa, o que desde já agradecemos o trabalho da polícia civil do estado do acre, que de forma célere e eficaz tomou as medidas necessárias para conclusão da investigação na mesma data, a fim de que não pairasse dúvidas quanto a idoneidade de nossa empresa, que ao final restou provado não haver qualquer irregularidade que possa atingir a moral de nossa empresa.

Somos um grupo empresarial genuinamente acreano. Trabalhamos dia e noite para honramos os compromissos assumidos com a sociedade e como os nossos parceiros comerciais. Instalados na região de Brasiléia, trabalhamos com os pequenos produtores e oportunizamos melhoria de qualidade de vida a centenas de famílias que produzem aves e suínos, num moderno e democrático processo de parceria público, privada e comunitária.

O nosso grupo é responsável pela geração direta de 700 empregos e outros 220 produtores da agricultura familiar trabalham conosco. Das nossas bases de produção saem mais de 200 itens que abastecem os mercados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e Mato Grosso. Estamos em pleno processo de consolidação para exportarmos aos países andinos e do mercado asiático.

Quem tem uma trajetória como a nossa, não pode aceitar passivamente tamanha agressão, sendo necessária que seja realizada investigações para apuração da referida denúncia anônima, eis que, atos como este ocasionam prejuízo irreparável a população e ao poder público com utilização de enorme aparato da policia civil e militar que deixaram de exercer seu trabalho em solucionar outras situações urgentes para sociedade, desprendendo sua atenção a uma denúncia anônima sem um mínimo de fundamento que somente tentou prejudicar a imagem da nossa empresa.

Temos a consciência tranquila e a certeza de que a população acreana, os nossos parceiros comerciais e os consumidores de outros Estados compreenderão que não será a covardia de setores obscuros que irão impedir que continuemos firmes no trabalho, sempre acreditando na Justiça dos homens e na Justiça Divina para atravessarmos as tempestades e crescermos com o Acre que sonhamos.

Obrigado pela atenção e compreensão de todos.

ACREAVES ALIMENTOS LTDA.

