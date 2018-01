Empresário promete ir à Aleac e revelar toda a verdade sobre o programa Ruas do Povo

Deputado Luiz Gonzaga afirma que programa recebeu R$ 1 bilhão pra investimentos e terminou em “lama”

O empresário Jarbas Soster, que ingressou com ação judicial para receber uma dívida de R$ 18 milhões do Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa), usou uma rede social na manhã desta quinta-feira (25) para afirmar que está à disposição da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) e órgãos de controle para fazer uma exposição completa sobre o programa Ruas do Povo.

A publicação veio um dia após a divulgação da coluna política da jornalista Gina Menezes, no site Folha do Acre, afirmando que alguns bairros tiveram as obras de infraestrutura paralisadas após o pedido de rompimento de contrato com empresa de Soster e que, segundo uma fonte que não quis se identificar, em breve serão reveladas denúncias de irregularidades na execução de projetos do programa estadual Ruas do Povo, que recebeu uma alta quantia do governo federal para pavimentação de ruas.

Sem deixar claro sobre o que falaria no parlamento, Jarbas se colocou a disposição para uma sabatina. “Estou à disposição da Assembleia Legislativa e dos órgãos de controle para fazer uma exposição completa sobre o programa ruas do povo”, diz.

O líder do PSDB na Aleac, deputado Luiz Gonzaga, que em 2015 propôs uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar supostas irregularidades do Ruas do Povo, afirmou que formalizará o convite para que Jarbas Soster vá ao parlamento.

“Vamos convidar o empresário Jarbas Soster para fazer essa exposição na Assembleia Legislativa do Acre. O povo precisa saber a verdade do programa Ruas do Povo que acabou em lama. O asfalto não durou um inverno e custou mais de R$ 1 bilhão”, diz.