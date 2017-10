Emylson reconhece fraqueza do Acre e pede apoio de outros estados e países para combater violência

O secretário de Segurança Pública do Acre, Emylson Farias, que também é pré-candidato ao cargo de vice-governador pelo PDT nas eleições de 2018, disse durante reunião com secretários e governadores de outros estados da federação, que não consegue enfrentar a criminalidade sozinho. Farias, pediu apoio dos outros estados e da Bolívia e Peru, países que fazem fronteira com o Brasil através de cidades no interior do Acre.

A reportagem da Folha do Acre teve acesso à declaração de Emylson Farias, minutos antes de a reunião iniciar, uma vez que a imprensa não estava autorizada acompanhar os debates que aconteceram a portas fechadas. “O Acre não consegue enfrentar essas organizações criminosas, ou combater o narcotráfico sozinho. Essa tem que se uma ação conjunta nossa, com outros estados nos dando o apoio”, disse o Secretário.

O Encontro de Governadores do Brasil Pela Segurança e Controle das Fronteiras, foi organizado pelo governo do Estado do Acre após uma intensa onda de violência, que já resultou em mais de 350 pessoas assassinadas. Os crimes seguem as mesmas características, sendo a grande maioria praticados com uso de arma de fogo.

