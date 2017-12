“Encaro as eleições de 2018 como a chance do Acre experimentar um novo momento com novas ideias”, diz Gladson

Cameli mudou o discurso com relação à postura adotada pelo Democratas de Tião Bocalom e ao pedir respeito a uma nova via política, chamou para si a responsabilidade da liderança do processo.

Da redação do Ac24horas

Em entrevista exclusiva ao ac24horas, o senador Gladson Cameli (Progressistas) avalia que o ano de 2017 foi positivo para o estado do Acre e grandes objetivos de seu mandato foram alcançados. Ele dá destaque especial à restauração da BR 364, bandeira que o parlamentar abraçou quando ninguém queria ser o “pai da obra” inacabada, que ameaçava isolar mais de 250 mil pessoas em três regionais do estado.

Outro indicador apontado como avanço, é o da recuperação econômica do Brasil com a diminuição do desemprego. Para o senador, estão criadas as condições para uma retomada do crescimento em 2018. Visto como liberador de emendas para todos os municípios do Acre, o engenheiro revelou o segredo para conseguir recursos em Brasília.

Inocentado na investigação do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, pré-candidato ao governo por um conjunto de partidos de oposição, Cameli mudou o discurso com relação à postura adotada pelo Democratas de Tião Bocalom e ao pedir respeito a uma nova via política, chamou para si a responsabilidade da liderança do processo.

“Essa eleição não será pela política. Será pelas pessoas”, garante o parlamentar.

Veja na íntegra a entrevista concedida pelo senador Gladson Cameli.

Ac24horas – O senhor assumiu o desafio de restaurar a BR 364 quando ninguém queria apadrinhar a recuperação da rodovia. O senador chegou a ter medo de assumir uma bandeira tão complexa como essa?

Gladson Cameli – Eu gosto de desafios. Confesso que quando o governo federal começou a contingenciar recursos por conta da crise instalada nesse país, eu cheguei a pensar que os objetivos do DNIT não seriam alcançados. Foi preciso fincar o pé na porta do Ministério dos Transportes e graças a Deus conseguimos sensibilizar o ministro Maurício Quintela e a direção nacional do DNIT da necessidade de não cortar recursos para a obra. Deu certo, com a conquista da Superintendência no Acre eu me tranquilizei, era a certeza de que os recursos estavam em boas mãos e que seriam aplicados corretamente. O resultado do meu empenho, da união da bancada federal e da transparência na gestão do Thiago Caetano está aí, a BR aberta e com mais de 150 km restaurados.

ac24horas – Essa é a maior conquista nessa área de infraestrutura para o Acre ou existiram outros avanços?

Gladson Cameli – Nós temos um conjunto de obras importantes para o desenvolvimento do estado, a BR 364 tem uma importância muito grande para a ligação do Juruá com o restante do Brasil, o escoamento da produção, a garantia de abastecimento, mas tem um outro corredor fundamental que é a BR 317. Já tem recursos orçados em R$ 63 milhões para a recuperação total dela, desde a divisa do Amazonas até Assis Brasil. Temos o cronograma da ponte sobre o Rio Madeira, mais R$ 140 milhões de investimentos, sem atraso e a expectativa de inaugurar essa obra em 2018. Essa ponte com a conclusão do Anel Viário entre Epitaciolândia e Brasileia fecha as grandes obras necessárias para ligação com o Pacífico. O projeto de reconstrução da BR 364 garante obras para os próximos quatro anos.

ac24horas – O que representou a liberação de exportação da carne suína para a Bolívia?

Gladson Cameli – Ouvir um empresário falar em triplicar a geração de emprego e renda em um momento que o estado vive um caos na segurança pública é muito gratificante. O ministro Blairo Maggi demonstrou para o Acre que com vontade política é possível fazer. O que não resolveram durante décadas, levamos seis meses para colocar nas mãos do Paulo Santoyo, sócio proprietário da Dom Porquito. E vamos avançar rumo ao mercado andino. O Acre precisa produzir, fortalecer o agronegócio. Vejo isso como grande alternativa econômica. Como senador, estou trabalhando para melhorar a vida das pessoas do meu estado e do meu país. Foi isso que me honrou com a escolha do meu trabalho como merecedor do título de melhor senador do Acre.

ac24horas – O senhor é pré-candidato ao governo. Como vai conciliar a atividade parlamentar com as eleições em 2018, caso o seu nome seja referendado pelos partidos de oposição? Já lhe criticaram até pelo o senhor cumprir mais agenda no Acre do que no Senado Federal.

Gladson Cameli – Na semana que me criticaram eu voltava de Brasília com a garantia de 25 ambulâncias, uma para cada município do meu estado. O cidadão hoje está mais preocupado em manter ou conseguir seu emprego do que com política. Está mais amedrontado com essa crise de segurança do que preocupado com campanha. Então, nossa obrigação, como senador é agora buscar soluções e investimentos que ajudem ao Acre suportar essa terrível crise.

ac24horas – Mas as eleições foram antecipadas, o senhor acredita que tem como fugir desse debate?

Gladson Cameli – Eu estou encarando esse momento como uma chance do Acre experimentar um novo momento, com novas ideias para a saúde, para a educação, para discutirmos como o cidadão vai poder sair e chegar em casa com segurança, poder voltar a pensar num futuro melhor. Sou um senador que anda, que conversa com todos os prefeitos independente de cores partidárias, desde Marechal Thaumaturgo até Assis Brasil. Esse debate eu venho tendo diariamente com a população.

ac24horas – O senhor pediu respeito à decisão do Tião Bocalom de marchar com o Democratas com a pré-candidatura do Cel. Ulisses, isso significa o fim das tratativas com o Democratas?

Gladson Cameli – Representa um ponto final nas picuinhas, nos debates pequenos. O Acre é muito maior do que os ataques criados a partir das decisões de grupos políticos. O adversário do Bocalom é o mesmo meu, ou seja, o PT. Nosso objetivo também é comum, de tirar esse grupo que endividou o estado, que persegue o produtor rural, desde o grande até o pequeno, impedido o progresso com um discurso vazio de florestania. Mas voltando à sua pergunta, não é o fim do diálogo, creio que vamos continuar fazendo uma conversa ampla, mas pensando no Acre e nas pessoas.

ac24horas – Com a decisão do DEM, o PSDB é o partido credenciado para indicar a vaga de vice na sua chapa?

Gladson Cameli – Eu tenho dito que o PSDB tem dado gestos positivos. Essa questão é como um casamento, precisa de confiabilidade e fidelidade. Eles apresentaram o nome do médico Eduardo Veloso, estão tratando isso com muita responsabilidade com os demais partidos. A busca não é apenas de um nome para ser vice, mas um perfil que possa confirmar a união das nossas ideias, trazer novas visões e somar ainda mais competência ao nosso grupo.

ac24horas – Como o senhor avalia as últimas denúncias com relação ao seu mais forte adversário político, o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre?

Gladson Cameli – Acho que cabe a ele responder melhor essa pergunta. Fui eleito o senador com o melhor trabalho em prol do meu estado e sou ficha limpa. Isso é o que realmente importa.

Ac24horas – Qual suas considerações finais e a expectativa para 2018?

Gladson Cameli – O país caminha com expectativas de crescimento. Participei de um encontro mundial onde um estudo aponta a projeção maior do PIB brasileiro para 2018. Estou com muita esperança e vontade de continuar trabalhando. Quero agradecer a toda população do meu estado pelo forte sentimento que a gente recebe nas ruas. Agradecer minha esposa, Ana Paula, meu filho Guilherme por tudo de bom que Deus tem proporcionado em nossas vidas e desejar um feliz natal e um próspero ano novo para todas as famílias do meu estado.

Comentários