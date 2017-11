Encontro Jurídico de Delegados de Polícia Civil do Acre debate temas inerentes ao ofício

Sandro de Brito/ Assessoria Sepc

Promovido pela Associação dos Delegados de Polícia Civil (Adepol), o I Encontro Jurídico de Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre, foi realizado nesta terça feira, 7, no auditório da Faculdade da Amazônia Ocidental (FAAO), em Rio Branco.

O evento contou com cerca de 800 participantes e teve como principal objetivo facilitar o entendimento jurídico e a promoção da boa prática da função judicial do delegado na detenção em flagrante, bem como a conciliação de conflitos e uma visão moderna na preparação de inquéritos.

Delegado de carreira e presidente da Adepol, Cleilton Videira, falou sobre o sucesso do evento e dos resultados que serão obtidos. “Entendemos que a democratização do saber é a forma que encontramos de agregar valor ao trabalho dos delegados de polícia. Ganha o Estado, os delegados e a classe acadêmica de cursos de direito que tiveram uma visão ampla do que é o trabalho de um delegado de Polícia Civil”, destacou.

Palestras importantes

Três palestras foram ministradas. A primeira foi sobre a moderna visão do inquérito policial, ministrada pelo delegado Henrique Hoffmann, da Polícia Civil do Paraná; A segunda palestra foi sobre conciliação de conflitos, com o delegado de Polícia Civil do Acre, Vanderlei Scherer Thomas; E a última foi sobre a função judicial do delegado na detenção em flagrante, ministrada pelo palestrante delegado do Rio de Janeiro, Ruchester Marreiros.

O secretário de Segurança Pública Emylson Farias representou o governador Tião Viana e falou da importância do evento. “Recentemente fomos sede do maior encontro de governadores onde o tema principal foi Segurança Pública, o que demonstra que estamos caminhando no rumo certo. Esse é um olhar para o futuro, onde estamos construindo uma cultura de paz e harmonia”, disse Farias.

