Enem 2017: candidatos devem estar atentos ao relógio

No Acre portões fecham às 10h devido horário de verão

Pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece em dois domingos. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro.

Como acontece todos os anos, os candidatos devem ficar de olho no relógio para não perder a hora. Todos os portões serão fechados impreterivelmente às 13h, conforme horário de Brasília. Os candidatos devem chegar com antecedência, pois em locais de prova grandes ou muito movimentados o tempo para achar a sala pode ser maior que o esperado.

Com o horário de verão deixando o Acre com três horas de diferença em relação à Brasília, os portões fecham às 10h.

No primeiro domingo, dia 5, serão aplicadas as provas de linguagens, ciências humanas e redação, com 5h30 de duração. Já no segundo domingo, dia 12, acontecem as provas de matemática e ciências da natureza, com 4h30 de duração. Em ambos os dias, o candidato que sair da sala em até duas horas após o início da prova terá sua nota zerada.

Além do relógio, é importante observar o que levar no dia do exame. É obrigatória a apresentação, pelo candidato, de documento oficial de identificação com foto. Pode ser a identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de reservista ou passaporte. Não serão aceitas cópias, nem mesmo as autenticadas.

Atenção: carteira de estudante não é considerada documento oficial, assim pode ser deixado em casa. Se o candidato perdeu o documento ou foi roubado, poderá apresentar o Boletim de Ocorrência, porém a data dele não pode ser superior a 90 dias.

Caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente também consta na lista dos itens obrigatórios. É com ela que a prova será respondida.

Mesmo sem ser obrigatório, é importante, ainda, estar com o cartão de comprovação de inscrição, que deve ser impresso na página do Enem. Nele consta o local de realização da prova e para acessá-lo é necessário CPF e senha cadastrada no momento da inscrição.

