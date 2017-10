“Enquanto 70 policias protegem milhares de pessoas na Baixada, Tião Viana tem 90 PMs à sua disposição”, diz deputada

A líder do PMDB na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Eliane Sinhasique (PMDB), usou a tribuna da casa parlamentar na manhã desta quarta-feira (11) para criticar o fato do governador Tião Viana (PT) reforçar a segurança pessoal dele e da família enquanto a população do Acre se sente desprotegida em meio à onda de violência que atingiu o estado.

LEIA MAIS:

Estado gasta R$ 6 mil com segurança da filha de Tião; assessoria diz que governador e família sofrem ameaças

Sinhasique citou o fato divulgado pela Folha do Acre de que filha do governador passou um mês em Brasília com uma policial militar à disposição dela para lhe garantir a segurança e também criticou o elevado número de policiais militares que ficam à disposição do Gabinete Civil.

A peemedebista frisou que considera absurdo que mais de 90 policiais estejam à disposição do Gabinete Civil enquanto uma das áreas mais numerosas e violentas de Rio Branco, a Baixada da Sobral, conte apenas com pouco mais de 70 policiais.

“Mais de 90 mil pessoas têm apenas 70 policiais para garantir a segurança, enquanto isso o gabinete do governador conta com mais de 90 policiais. Isto é um absurdo”, diz.

A respeito dos policiais que ficam à disposição da família do governador Tião Viana, a reportagem da Folha do Acre publicou, na manhã desta terça-feira, uma reportagem mostrando que o governo do Acre desembolsou mais de R$ 6 mil com diárias a uma policial militar que ficou um mês em Brasilia para garantir a segurança da filha do governador.

Comentários