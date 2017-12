Enquanto Tião destina apenas R$ 200 mil para a PM, Depasa aluga carro de luxo por R$ 74 mil

Quais são as prioridades de um Estado? Cada analista pode ter uma vertente, mas a maioria vai concordar que está análise dos gastos onde se encontra a resposta. Assim, o presidente do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), Edvaldo Magalhães, vai precisar explicar o porquê de gastar quase R$ 80 mil no aluguel de um carro de luxo.

Conforme consta na página 38 do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) de terça-feira (19) o Governo do Estado por intermédio do Depasa homologou a decisão da Comissão Permanente de Licitação, referente ao Pregão Eletrônico SRP Nº 187/2017, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Prestação dos Serviços de Locação de Veículo Utilitário Esportivo tipo SUV, sem condutor.

Pelo mimo para o departamento responsável pelo abastecimento de água em todo o Estado, o Depasa vai desembolsar exatos R$ 74 mil. Não foi divulgado o prazo do contrato.

O valor gasto para os deslocamentos de alguns apaniguados do Depasa vai ser praticamente o mesmo que gasto com o fornecimento de peças na manutenção corretiva dos decantadores intermediários de fundo e superficial da Estação de Tratamento de água-ETA II e (Pregão Eletrônico SRP Nº 201/2017 – CPL 01, DOE de 19/12/2017), no valor de R$ 74.800,00.

