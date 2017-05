Entrega de hospital na regional do Alto Acre é adiada mais uma vez

Alexandre Lima

O hospital regional que deveria ter sido entregue no ano de 2014, teve seu cronograma mudado mais uma vez. Como foi anunciado durante uma audiência pública sobre a saúde no mês de março passado, onde foi anunciado que o novo hospital poderia ser entregue entre os meses de dezembro de 2017, até março de 2018.

Já nesta semana, o vereador Joelso Pontes (PP) anunciou durante uma visita dos representantes do Sindicato dos Médicos do Acre – SINDMED, de que a Câmara teria recebido um documento avisando que a entrega poderia acontecer no mês de maio de 2018.

Sem falar que o governador do Acre, Sebastião Viana (PT), teria anunciado que a primeira fase iria ser entregue no mês de agosto de 2016. Diante das promessas entrega, eis que o sitio institucional do Estado, anuncia neste dia 16, mais um adiamento.

Segundo o meio de comunicação, a “Primeira etapa das obras do Hospital de Brasileia será entregue em agosto”. Falam que a obra está ‘seguindo um cronograma pontual, e o enfoque principal deste primeiro semestre é concluir a área frontal do edifício, juntamente com a urbanização do entorno’.

Confirmando que a obra estaria parada, complementam ainda que; “Devido ao inverno, houve uma desaceleração nas obras, mas nesse momento os serviços estão sendo retomados, sobretudo os correspondentes às edificações. Toda a parte de sistema, acabamentos internos e urbanização externa estão sendo trabalhados”.

