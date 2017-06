Epitaciolândia alcança cobertura superior a 90% na Vacinação contra a Gripe

Da Assessoria

Com o final da campanha nacional de vacinação contra a gripe (H1N1), a Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Saúde divulga os resultados obtidos com a vacinação de grupos prioritários na prevenção da doença. Incluindo idosos, crianças, gestantes, mulher de resguardo, trabalhadores de Saúde, professores, além disso, grupos especiais com doenças crônicas receberam a vacina. Ao todo, a cobertura do município chegou a 90,47%, e a população em geral pode ser vacinada enquanto estiver estoque.

Segundo a Coordenação da campanha umas das maiores dificuldades é que a maior parte da população não procurou a vacina nas unidades e muitos apresentaram rejeição em receber a vacina, como também o agente de saúde em sua casa. Para chegar a essa cobertura a Secretaria de Saúde não mediu esforços e realizou vacinação em escolas, igrejas e comunidades rurais e agora planeja estratégias para melhorar o indicador nas vacinas de rotina, orientando os responsáveis pelas crianças menores de 5 que não deixem atrasar a vacinação.

Durante os atendimentos detectaram crianças sem a BCG e HB que são vacinas que recebem ao nascer e foram encaminhadas ao Centro de Saúde José Candido de Mesquita para fazer agendamento, pois a vacina será aberta geralmente no final do mês.

