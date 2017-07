Epitaciolândia é beneficiada com plano de 5,8 milhões para Plano Agrícola

O Prefeito Tião Flores e o vice Raimundão foram anfitriões de um grande evento na manhã desta sexta feira dia 30, onde juntamente com Secretários, Assessores, Vereadores e Servidores Municipais receberam a Caravana do Governador Tião Viana que vieram acompanhados dos Deputados Federais, Cezar Messias e Léo de Brito, e deputados estaduais Leila Galvão, Manoel Moraes, Lourival Marques, Maria Antonia e Daniel Zem para fazer o Lançamento do Plano Agrícola para Epitaciolândia.

O Prefeito Tião Flores ao fazer uso da palavra, falou da importância das parcerias firmadas com o Governo do Estado Acre. “Tal parceria nos tem dado condições de economizar e assim poder investir em diversas áreas, como por exemplo, na recuperação de maquinários que estavam completamente sucateadas e com isso podemos recuperar mais de 150 km de ramais tirando muitas famílias do isolamento. Alem disso a distribuição de títulos Definitivos de Terras fez com que aumentassem as arrecadações nos permitindo realizar várias obras para nossa população”, Tião Flores ressaltou ainda a importância do apoio por parte dos Deputados Federais que destinaram emendas parlamentares alocando recursos para o município, muitos destes recursos já estão empenhados frisou Flores.

Foram anunciados pelo Governador Tião Viana um montante de 5 milhões e 800 mil reais na área do Fortalecimento da Agricultura no município de Epitaciolândia, em seu discurso o governador exaltou as palavras do prefeito Tião Flores. “Suas palavras foram de sinceridade de muito boa fé, isso me traz alegria, pois 5 milhões 834 mil reais tem um grande significado para o governo, ao tempo que enfatizou as parcerias com Epitaciolândia.

“A curva da produção rural do Acre é crescente, mostra muita mudança e nossa evolução. O estado tinha em 2010 um PIB [Produto Interno Bruto] de R$ 8 bilhões, em 2014 a riqueza era de R$ 13 bilhões”, afirma o governador, apresentando dados que provam a viabilidade deste modelo de conservar e produzir.

Encerrando o evento o Pessoal do Coral do Centro de Referencia do Idoso fez uma homenagem ao governador e sua caravana, após a interpretação de duas musicas, o pessoal da Melhor Idade junto com o Governador Tião Viana, Prefeito Tião Flores, Deputas e os demais caíram no forró demonstrando muita alegria de descontração.

